Более двух тысяч бойцов десантировались в ходе учений на полигон Кислово

Сегодня на полигоне Кислово высадились десантники из Иваново и Ульяновска. Масштабная высадка – более двух тысяч человек состоялась в рамках командно-штабных учений, которые проходят на базе 76-ой дивизии.
По легенде учений, силы ВДВ были подняты по тревоге и переброшены в Псковскую область. Здесь десант захватил аэродром условного противника и продолжил наступление во взаимодействии с псковскими десантниками. Теперь бойцов ждет суточный марш по дорогам и пересеченной местности.
Андрей Удалов
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Июль 2017
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