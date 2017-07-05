Более двух тысяч бойцов десантировались в ходе учений на полигон Кислово

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 14:37

Сегодня на полигоне Кислово высадились десантники из Иваново и Ульяновска. Масштабная высадка – более двух тысяч человек состоялась в рамках командно-штабных учений, которые проходят на базе 76-ой дивизии.

По легенде учений, силы ВДВ были подняты по тревоге и переброшены в Псковскую область. Здесь десант захватил аэродром условного противника и продолжил наступление во взаимодействии с псковскими десантниками. Теперь бойцов ждет суточный марш по дорогам и пересеченной местности.

Андрей Удалов