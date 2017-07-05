Масштабные учения ВДВ проходят сегодня на полигоне Кислово

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 12:40

Сегодня на полигоне Кислово проходит масштабное десантирование. На площадке приземления высадятся около двух тысяч десантников из Ульяновска и Иваново. Эта переброска подразделений ВДВ с боевой техникой завершит основную фазу перегруппировки войск, которая проводится в рамках командно-штабных учений.

В них задействовано более четырехсот единиц техники, более сорока самолетов и вертолетов. Накануне десантники продемонстрировали новейшие машины, которые позволяют обеспечивать подразделения защищенной высокоскоростной спецсвязью и помогают командованию руководить подчиненными.

Андрей Удалов

