Как сделать Псковскую область безопаснее, обсудили в администрации региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 12:35

Вопросы развития системы «Безопасный город» обсудили в администрации региона. На сегодняшний день задействованы почти 90 камер видеонаблюдения. Они размещены в наиболее криминогенных районах и местах массового скопления людей. Это помогает сотрудникам полиции следить за обстановкой на улицах и устанавливать личность преступников.

Глава региона дал поручение до конца июля провести презентацию проектов и предложений инвесторов по развитию программы «Безопасный город» в области.

Кирилл Радион

