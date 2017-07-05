Как сделать Псковскую область безопаснее, обсудили в администрации региона

Вопросы развития системы «Безопасный город» обсудили в администрации региона. На сегодняшний день задействованы почти 90 камер видеонаблюдения. Они размещены в наиболее криминогенных районах и местах массового скопления людей. Это помогает сотрудникам полиции следить за обстановкой на улицах и устанавливать личность преступников.
Глава региона дал поручение до конца июля провести презентацию проектов и предложений инвесторов по развитию программы «Безопасный город» в области.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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