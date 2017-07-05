logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Как сделать Псковскую область безопаснее, обсудили в администрации региона

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 12:35

Вопросы развития системы «Безопасный город» обсудили в администрации региона. На сегодняшний день задействованы почти 90 камер видеонаблюдения. Они размещены в наиболее криминогенных районах и местах массового скопления людей. Это помогает сотрудникам полиции следить за обстановкой на улицах и устанавливать личность преступников.

Глава региона дал поручение до конца июля провести презентацию проектов и предложений инвесторов по развитию программы «Безопасный город» в области.

Кирилл Радион
 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Радио России Радио Маяк
Россия 24
Россия 1
Хлебосол
Kinza
соавтор
Витрум
Авто-трэвл
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6