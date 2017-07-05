Придет ли тепло в дом №7 по улице Зональное шоссе в Пскове?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 12:22

Жильцы дома №7 по улице Зональное шоссе в Пскове просят провести в их дом тепло. Сейчас люди вынуждены топить печи дровами, в то в время как все соседи живут с центральным отоплением. Жильцы не раз обращались к властям за помощью и в этом году вновь подняли больной вопрос - рядом с их домом началось строительство многоэтажки, к которой сейчас прокладывают коммуникации. Дойдут ли блага цивилизации до многострадальной двухэтажки?

Ирина Коваленко, Владимир Шагапов