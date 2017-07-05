Придет ли тепло в дом №7 по улице Зональное шоссе в Пскове?

Жильцы дома №7 по улице Зональное шоссе в Пскове просят провести в их дом тепло. Сейчас люди вынуждены топить печи дровами, в то в время как все соседи живут с центральным отоплением. Жильцы не раз обращались к властям за помощью и в этом году вновь подняли больной вопрос - рядом с их домом началось строительство многоэтажки, к которой сейчас прокладывают коммуникации. Дойдут ли блага цивилизации до многострадальной двухэтажки?
Ирина Коваленко, Владимир Шагапов
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Июль 2017
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