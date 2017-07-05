logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Сегодня в Пскове в связи с крестным ходом с 13.00 до 15.00 будет ограничено автомобильное движение

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 12:07

Сегодня в Пскове с часу до трёх дня будет временно ограничено движение автотранспорта по маршруту Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – улица Советская – Псковский кремль. В областном центре пройдёт международный крестный ход, посвященный столетию начала подвигов новомучеников и исповедников Русской Церкви.

Добавлю, крестный ход по маршруту Могилёв – Витебск – Великие Луки – Псков начался 27 мая в Белоруссии. Всего паломники прошли более пятисот километров.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Радио России Радио Маяк
Россия 24
Россия 1
Хлебосол
Kinza
соавтор
Витрум
Авто-трэвл
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6