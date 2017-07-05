Сегодня в Пскове в связи с крестным ходом с 13.00 до 15.00 будет ограничено автомобильное движение

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 12:07

Сегодня в Пскове с часу до трёх дня будет временно ограничено движение автотранспорта по маршруту Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – улица Советская – Псковский кремль. В областном центре пройдёт международный крестный ход, посвященный столетию начала подвигов новомучеников и исповедников Русской Церкви.

Добавлю, крестный ход по маршруту Могилёв – Витебск – Великие Луки – Псков начался 27 мая в Белоруссии. Всего паломники прошли более пятисот километров.

Кирилл Радион