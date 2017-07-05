Сегодня в Пскове в связи с крестным ходом с 13.00 до 15.00 будет ограничено автомобильное движение

Сегодня в Пскове с часу до трёх дня будет временно ограничено движение автотранспорта по маршруту Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – улица Советская – Псковский кремль. В областном центре пройдёт международный крестный ход, посвященный столетию начала подвигов новомучеников и исповедников Русской Церкви.
Добавлю, крестный ход по маршруту Могилёв – Витебск – Великие Луки – Псков начался 27 мая в Белоруссии. Всего паломники прошли более пятисот километров.
Кирилл Радион
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6