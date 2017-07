Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 11:40

До +30 ̊ C поднимутся столбики термометров в некоторые дни июля. При этом средняя температура второго месяца лета днём составит +20-25 ̊ C. Ночью +20-17 ̊ C. Как сообщили в МЧС, осадки прогнозируется выше нормы. Высока вероятность гроз. Опасные метеорологические явления пока не ожидаются.

Кирилл Радион