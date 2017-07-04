Книги или интернет? Библиотекари со всей страны собрались в Пушкинских Горах для обмена опытом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 22:36

Псковские школьные библиотекари - одни из самых прогрессивных. Рассказали сегодня на X Всероссийском форуме в Пушкинских Горах. Одна из главных задач, которую сейчас реализуют библиотекари - использование современных технологий в школьных программах. Значит ли это, что книги теперь отойдут на второй план?

Регина Кадырова, Владимир Шагапов