Книги или интернет? Библиотекари со всей страны собрались в Пушкинских Горах для обмена опытом

Псковские школьные библиотекари - одни из самых прогрессивных. Рассказали сегодня на X Всероссийском форуме в Пушкинских Горах. Одна из главных задач, которую сейчас реализуют библиотекари - использование современных технологий в школьных программах. Значит ли это, что книги теперь отойдут на второй план?
Регина Кадырова, Владимир Шагапов
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Июль 2017
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