В Пскове обсудили подготовку к отопительному сезону и к Ганзе-2019

Псков начал подготовку к новому отопительному сезону. Об этом на координационном совещании сообщил сегодня глава администрации Игорь Калашников. Сейчас в городе начаты ремонты котельных и теплотрасс. Кроме того, завершается первая серия аукционов по ремонту дорог. Розыгрыш конкурсных процедур заканчивается буквально на днях.
Из областной казны на благоустройство псковских дорог в этом году поступило пятьдесят миллионов рублей. Участники заседания особое внимание уделили подготовке к Ганзе-2019, которая будет проходить у нас. Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что все службы работают на результат. Такого количества ремонта улиц и дворов никогда раньше не было.
Татьяна Борисова
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