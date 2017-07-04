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В Пскове обсудили подготовку к отопительному сезону и к Ганзе-2019

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 19:28

Псков начал подготовку к новому отопительному сезону. Об этом на координационном совещании сообщил сегодня глава администрации Игорь Калашников. Сейчас в городе начаты ремонты котельных и теплотрасс. Кроме того, завершается первая серия аукционов по ремонту дорог. Розыгрыш конкурсных процедур заканчивается буквально на днях.

Из областной казны на благоустройство псковских дорог в этом году поступило пятьдесят миллионов рублей. Участники заседания особое внимание уделили подготовке к Ганзе-2019, которая будет проходить у нас. Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что все службы работают на результат. Такого количества ремонта улиц и дворов никогда раньше не было.

Татьяна Борисова

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