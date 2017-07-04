В Великих Луках пациент избил фельдшера скорой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 19:18

Следственный комитет проводит по данному факту проверку. Её начали после того, как об инциденте сообщили СМИ. Медики выехали на вызов к упавшему с высоты нетрезвому мужчине. После оказания первой помощи на месте, его транспортировали в карету скорой, где пациент очнулся и набросился на фельдшера. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Надежда Прыгина

