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В Великих Луках пациент избил фельдшера скорой

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 19:18

Следственный комитет проводит по данному факту проверку. Её начали после того, как об инциденте сообщили СМИ. Медики выехали на вызов к упавшему с высоты нетрезвому мужчине. После оказания первой помощи на месте, его транспортировали в карету скорой, где пациент очнулся и набросился на фельдшера. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Надежда Прыгина
 

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