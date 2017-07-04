Профилактические беседы проведены с псковскими подростками, состоящими в «группах смерти»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 19:04

В ходе профилактической работы правоохранители выявили 29 псковских подростков, что состоят в так называемых "группах смерти" в Интернете. Со всеми этими ребятами уже проведены беседы. Об этом сегодня сообщили сотрудники УМВД на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области.

Также, по словам первого заместителя начальника регионального Управления образования Геннадия Барышникова, в школах проводится работа по профилактике суицидов: встречи с ребятами, уроки безопасности в виртуальной сети. Регулярны разговоры с родителями, на контроле полиции - неблагополучные семьи. Вместе с тем, отметил губернатор области, этого недостаточно. Следует обратить внимание на то, что не в каждом образовательном учреждении есть штатный психолог. Такие специалисты работают только в базовых школах, а в филиалах их нет. Кроме того, добавил Андрей Турчак, власти должны эффективно использовать летнее время для профилактической работы с молодежью. В частности, в детские лагеря следует приглашать гостей, которые были бы интересны подросткам. Между тем такая активная работа, добавил губернатор, нередко подменяется у чиновников написанием инструкций и рекомендаций по профилактике суицидов. Андрей Турчак обратил внимание работников Управления образования на то, что дети на сайт их ведомства не заходят и не читают отчеты и методические рекомендации, которые там представлены. Приказами и инструкциями с детским суицидом бороться бесполезно, подчеркнул губернатор.

Виктория Парфенова