О методах поиска пропавших говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 5 июля с 7.20

Что делать, если пропал близкий человек? К кому можно обратиться за помощью? Какие существуют эффективные способы обнаружения пропавших? Что необходимо помнить в экстренных ситуациях? Эти и другие вопросы обсудим завтра в эфире «Стартовой площадки» с нашим гостем - координатором псковского поискового отряда «Лиза Алерт» Максимом Алексеевым.
Слушайте 5 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Если вам приходилось блуждать по лесу, звоните и рассказывайте, как вы нашли дорогу домой, по телефону прямого эфира 66-27-47.
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