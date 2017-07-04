О методах поиска пропавших говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 5 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 17:13

Что делать, если пропал близкий человек? К кому можно обратиться за помощью? Какие существуют эффективные способы обнаружения пропавших? Что необходимо помнить в экстренных ситуациях? Эти и другие вопросы обсудим завтра в эфире «Стартовой площадки» с нашим гостем - координатором псковского поискового отряда «Лиза Алерт» Максимом Алексеевым.

Слушайте 5 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Если вам приходилось блуждать по лесу, звоните и рассказывайте, как вы нашли дорогу домой, по телефону прямого эфира 66-27-47.

