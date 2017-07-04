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В чем причина аварий с участием велосипедистов? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (4 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 16:40

В чем причина аварий с участием велосипедистов? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (4 июля) в 18.10С наступлением лета, все чаще стали происходить аварии с участием велосипедистов. Так, недавно в Пскове произошло две аварии: в первой велосипедисты сбили пешехода, во второй – автомобиль сбил подростка-велосипедиста. В чем причина подобных происшествий? Какие меры помогут уменьшить риск при использовании этого вида транспорта?

Обсудим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (4 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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