Фестиваль авторской песни и поэзии "Изборская крепость" в этом году претендует на президентский грант. Сообщила сегодня на пресс-конференции директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская. Пройдет фестиваль с 6 по 9 июля на площадке "Нескучный садик" в «Крестьянской усадьбе».
Основные мероприятия назначены на выходные: в субботу участников ждёт отборочный тур и торжественное открытие. При этом на сцене в режиме нон-стоп будут выступать поэты, музыканты, члены жюри и барды со всей России. Ну и в воскресенье гости смогут не просто побывать на гала-концерте, но и принять участие в голосовании и выборе лучшего исполнителя бардовской песни, который получит специальный приз зрительских симпатий. Заключительный аккорд фестиваля - традиционное выступление известного российского барда Александра Дольского. В этом году, говорят организаторы, фестиваль обещает побить свой рекорд по количеству участников. Уже сейчас среди заявок Смоленск, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Беларусь и Прибалтика.
Дина Перевозчикова
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