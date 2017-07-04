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Фестиваль авторской песни "Изборская крепость" претендует на президентский грант

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 14:06

Фестиваль авторской песни и поэзии "Изборская крепость" в этом году претендует на президентский грант. Сообщила сегодня на пресс-конференции директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская. Пройдет фестиваль с 6 по 9 июля на площадке "Нескучный садик" в «Крестьянской усадьбе».

Основные мероприятия назначены на выходные: в субботу участников ждёт отборочный тур и торжественное открытие. При этом на сцене в режиме нон-стоп будут выступать поэты, музыканты, члены жюри и барды со всей России. Ну и в воскресенье гости смогут не просто побывать на гала-концерте, но и принять участие в голосовании и выборе лучшего исполнителя бардовской песни, который получит специальный приз зрительских симпатий. Заключительный аккорд фестиваля - традиционное выступление известного российского барда Александра Дольского. В этом году, говорят организаторы, фестиваль обещает побить свой рекорд по количеству участников. Уже сейчас среди заявок Смоленск, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Беларусь и Прибалтика.

Дина Перевозчикова

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