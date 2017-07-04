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Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал мальчик-велосипедист

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 13:07

Псковская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал шестнадцатилетний велосипедист. Третьего июля, в понедельник на 281-ом километре дороги Петербург-Невель в Псковском районе автомобиль сбил подростка на велосипеде. Авария произошла между тремя и четырьмя часами дня. Водитель с места происшествия скрылся. Ребенок с различными травмами находится в Детской областной больнице. Свидетелей ДТП и всех, кто обладает какой-либо информацией о водителе, просим позвонить по телефонам 29-25-82, 29-25-83, 02.

Надежда Прыгина

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