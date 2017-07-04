Новые правила перевозки детей в автобусах вступят в силу с начала 2018 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 12:47

Вступление в силу новых правил перевозки детей перенесли ещё на полгода.С 1 января 2018 года несовершеннолетних нельзя будет перевозить в автобусах, срок эксплуатации которых превышает десять лет. Такое решение должно поспособствовать обновлению автобусных парков, где занимаются перевозкой детей. Отмечу, что перевозчики и туроператоры запрет сочли чрезмерным и просили его ослабить, так как он коснется более 70 % действующих автобусов для детского туризма.

Надежда Прыгина