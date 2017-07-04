logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Новые правила перевозки детей в автобусах вступят в силу с начала 2018 года

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 12:47

Вступление в силу новых правил перевозки детей перенесли ещё на полгода.С 1 января 2018 года несовершеннолетних нельзя будет перевозить в автобусах, срок эксплуатации которых превышает десять лет. Такое решение должно поспособствовать обновлению автобусных парков, где занимаются перевозкой детей. Отмечу, что перевозчики и туроператоры запрет сочли чрезмерным и просили его ослабить, так как он коснется более 70 % действующих автобусов для детского туризма.  

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5

Новости

Авто-трэвл
Радио России Радио Маяк
Россия 1
Хлебосол
Kinza
Витрум
соавтор
Россия 24
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6