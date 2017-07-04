Когда жильцы аварийных домов в Новом Изборске получат новое жилье?

Жители сразу нескольких домов в Новом Изборске ждут расселения. Их двухэтажки давно непригодны для проживания. Власти, по словам людей, пока ещё никому не предоставили новых квартир. Между тем, опасаются восемнадцать семей, в 2017 году программа переселения из аварийного фонда прекращает свою работу. Чего ждать жителям Нового Изборска и, главное, - когда?
Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6