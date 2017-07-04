Когда жильцы аварийных домов в Новом Изборске получат новое жилье?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 12:24

Жители сразу нескольких домов в Новом Изборске ждут расселения. Их двухэтажки давно непригодны для проживания. Власти, по словам людей, пока ещё никому не предоставили новых квартир. Между тем, опасаются восемнадцать семей, в 2017 году программа переселения из аварийного фонда прекращает свою работу. Чего ждать жителям Нового Изборска и, главное, - когда?

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян