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Всероссийский форум школьных библиотекарей откроется сегодня в Пушкинских горах

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 12:13

Сегодня в Пушкинских горах откроется Всероссийский форум школьных библиотекарей. В программе - пленарные заседания, круглые столы, экскурсии, выставки. Участие в них примут более двухсот специалистов. Проходит мероприятие при поддержке Министерства образования и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Надежда Прыгина

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