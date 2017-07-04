Всероссийский форум школьных библиотекарей откроется сегодня в Пушкинских горах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 12:13

Сегодня в Пушкинских горах откроется Всероссийский форум школьных библиотекарей. В программе - пленарные заседания, круглые столы, экскурсии, выставки. Участие в них примут более двухсот специалистов. Проходит мероприятие при поддержке Министерства образования и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Надежда Прыгина