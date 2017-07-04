В Пскове прошли соревнования по мотоджимхане

Псков присоединился к одному из крупнейших соревнований в мире по мотоджимхане - фигурному вождению мотоцикла. Его приурочили к международным Ганзейским дням. К состязанию присоединились более ста спортсменов из разных стран, многие из которых - титулованные.
Пройти испытание могли и любители - те, кто за рулём мотоцикла первый или второй сезон. Отмечу, что в отличие от гонок на треках, мотоджимхана считается практически безопасным видом спорта.
Надежда Прыгина
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6