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В Пскове прошли соревнования по мотоджимхане

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.07.2017 12:06

Псков присоединился к одному из крупнейших соревнований в мире по мотоджимхане - фигурному вождению мотоцикла. Его приурочили к международным Ганзейским дням. К состязанию присоединились более ста спортсменов из разных стран, многие из которых - титулованные.

Пройти испытание могли и любители - те, кто за рулём мотоцикла первый или второй сезон. Отмечу, что в отличие от гонок на треках, мотоджимхана считается практически безопасным видом спорта.

Надежда Прыгина

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