В Пскове прошли соревнования по мотоджимхане

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 12:06

Псков присоединился к одному из крупнейших соревнований в мире по мотоджимхане - фигурному вождению мотоцикла. Его приурочили к международным Ганзейским дням. К состязанию присоединились более ста спортсменов из разных стран, многие из которых - титулованные.

Пройти испытание могли и любители - те, кто за рулём мотоцикла первый или второй сезон. Отмечу, что в отличие от гонок на треках, мотоджимхана считается практически безопасным видом спорта.

Надежда Прыгина