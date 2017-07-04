Псковские гребцы взяли золото и серебро на Всероссийских соревнованиях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.07.2017 11:56

Псковский гребец Александр Матвеев взял золото в одиночке на Всероссийских соревнованиях. В парной четвёрке наши спортсмены завоевали серебро. Проходили состязания по академической гребле в Казани. Участвовали юноши и девушки до девятнадцати лет. Турнир был отбором на мировое первенство в этой возрастной категории.

Надежда Прыгина