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О семейных ценностях говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 4 июля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.07.2017 17:56

О семейных ценностях говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 4 июля с 7.20 Реалии современного мира постепенного изменяют даже устоявшиеся понятия. Институт семьи не является исключением. Современная семья – следование патриархату или установка на гармоничные отношения вне зависимости от уклада. Традиционные семейные ценности – как их сохранить и в чем их значение для человека и общества.

Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с нашими гостями: со священником Свято-Троицкого кафедрального собора Олегом Ивановым и отцом многодетного семейства Александром Усачевым.

Слушайте 4 июля с 7:20 на "Радио России-Псков". Присоединяйтесь к нашему разговору по телефону прямого эфира 66-27-47. Делитесь своими историями счастливых семейных отношений, рассказывайте, как вы относитесь к учреждению Дня семьи и отмечаете ли вы со своими близкими этот день.

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