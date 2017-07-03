logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

Электронным больничным в Пскове пока никто не воспользовался

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.07.2017 17:12

Об этом нам сегодня рассказала главврач городской поликлиники - Галина Невалённая. С первого июля Псковская область перешла на электронные больничные листы. В проекте участвуют - областная стоматологическая поликлиника, городская и детская поликлиники.

Электронные документы оформляются по желанию пациентов и выдаются только тем людям, что работают в организациях, участвующих в программе: это всего пока десять работодателей. Руководители предприятий смогут в Интернете посмотреть, с какого дня их сотрудник отправился на больничный. При этом информация о пациенте защищена; доступ к электронному хранилищу будет только у работодателя, поликлиники и фонда социального страхования. Система бумажных больничных, добавляют специалисты, не отменяется, их по-прежнему можно получить в больнице. По словам Галины Невалённой, введение электронных больничных поможет ускорить процесс обработки документов.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Россия 1
Хлебосол
соавтор
Витрум
Россия 24
Радио России Радио Маяк
Авто-трэвл
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6