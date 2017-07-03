Электронным больничным в Пскове пока никто не воспользовался

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.07.2017 17:12

Об этом нам сегодня рассказала главврач городской поликлиники - Галина Невалённая. С первого июля Псковская область перешла на электронные больничные листы. В проекте участвуют - областная стоматологическая поликлиника, городская и детская поликлиники.

Электронные документы оформляются по желанию пациентов и выдаются только тем людям, что работают в организациях, участвующих в программе: это всего пока десять работодателей. Руководители предприятий смогут в Интернете посмотреть, с какого дня их сотрудник отправился на больничный. При этом информация о пациенте защищена; доступ к электронному хранилищу будет только у работодателя, поликлиники и фонда социального страхования. Система бумажных больничных, добавляют специалисты, не отменяется, их по-прежнему можно получить в больнице. По словам Галины Невалённой, введение электронных больничных поможет ускорить процесс обработки документов.

Виктория Парфенова