Введение электронных больничных листов обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (3 июля) в 18.10

С 1 июля в нескольких медучреждениях Пскова началось тестирование новой системы предоставления листов о временной нетрудоспособности. Теперь больничные листы выдают не только в бумажном, но и в электронном виде. Какие изменения ждут псковичей в связи с нововведениями? Как прижилась система в регионах, уже ее опробовавших?
Об этом поговорим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (3 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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