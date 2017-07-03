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Введение электронных больничных листов обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (3 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.07.2017 16:01

Введение электронных больничных листов обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (3 июля) в 18.10С 1 июля в нескольких медучреждениях Пскова началось тестирование новой системы предоставления листов о временной нетрудоспособности. Теперь больничные листы выдают не только в бумажном, но и в электронном виде. Какие изменения ждут псковичей в связи с нововведениями? Как прижилась система в регионах, уже ее опробовавших?

Об этом поговорим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (3 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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