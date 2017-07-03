В Пскове проходит акция «Спроси у ГАИ»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.07.2017 12:29

Псковичи сегодня могут задать свои вопросы сотрудникам полиции. В эти минуты на Октябрьской площади проходит акция "Спроси у ГАИ". Она традиционно проводится в день основания Госавтоинспекции - третьего июля.

Во встрече принимают участие руководство управления ГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД. Все вопросы берутся на заметку, уточняются контактные данные граждан, чтобы после предоставить официальный ответ.

Виктория Парфенова