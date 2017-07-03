В Пскове проходит акция «Спроси у ГАИ»

Псковичи сегодня могут задать свои вопросы сотрудникам полиции. В эти минуты на Октябрьской площади проходит акция "Спроси у ГАИ". Она традиционно проводится в день основания Госавтоинспекции - третьего июля.
Во встрече принимают участие руководство управления ГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД. Все вопросы берутся на заметку, уточняются контактные данные граждан, чтобы после предоставить официальный ответ.
Виктория Парфенова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6