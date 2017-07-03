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Ветераны из России, Белоруссии и Латвии встретились на Кургане Дружбы в Себежском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.07.2017 12:24

В Себежском районе друзей собрал Курган Дружбы. На мемориальном комплексе, расположенном на границе трёх государств, по традиции встретились ветераны и партизаны Великой Отечественной войны из России, Белоруссии и Латвии. Вместе с ними на Курган Дружбы приехали и официальные делегации.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев

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