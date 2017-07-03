В Себеже отметили девяностолетие образования района

Торжества прошли в рамках празднования "Дня Себежского края" и двадцатипятилетия восстановления Федеральной пограничной службы на Себежском рубеже. В райцентре была организована ярмарка ремесленников, спортивные соревнования, показательные выступления военных. На центральной площади города прошёл танцевальный детский флешмоб. Также по традиции себежан поздравили местные солисты и коллективы и популярные российские исполнители.
Добавлю, Себежский район был организован первого августа 1927 года. Первые летописные упоминания о Себеже относятся к 1414 году.
Ирина Коваленко
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Июль 2017
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