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В Себеже отметили девяностолетие образования района

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.07.2017 12:19

Торжества прошли в рамках празднования "Дня Себежского края" и двадцатипятилетия восстановления Федеральной пограничной службы на Себежском рубеже. В райцентре была организована ярмарка ремесленников, спортивные соревнования, показательные выступления военных. На центральной площади города прошёл танцевальный детский флешмоб. Также по традиции себежан поздравили местные солисты и коллективы и популярные российские исполнители.

Добавлю, Себежский район был организован первого августа 1927 года. Первые летописные упоминания о Себеже относятся к 1414 году.

Ирина Коваленко
 

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