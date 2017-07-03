В Себеже отметили девяностолетие образования района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.07.2017 12:19

Торжества прошли в рамках празднования "Дня Себежского края" и двадцатипятилетия восстановления Федеральной пограничной службы на Себежском рубеже. В райцентре была организована ярмарка ремесленников, спортивные соревнования, показательные выступления военных. На центральной площади города прошёл танцевальный детский флешмоб. Также по традиции себежан поздравили местные солисты и коллективы и популярные российские исполнители.

Добавлю, Себежский район был организован первого августа 1927 года. Первые летописные упоминания о Себеже относятся к 1414 году.

Ирина Коваленко

