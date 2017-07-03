Качество сельхозпродукции на рынках области проверяет мобильная ветеринарная лаборатория

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.07.2017 11:31

Очередной рейд мобильной ветеринарной лаборатории прошел на рынке Печор. Проверка качества сельскохозяйственной продукции, которую граждане производят в домашних условиях и реализуют на рынках, проходит во всех районах области. У продавцов должны быть ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Лаборанты берут пробы в стерильную посуду, составляется опись. Информация о неблагополучной продукции отправляется в районные ветеринарные службы, доводится до производителя. Административный штраф в размере пятисот рублей выплачивает гражданин, не имеющий сопроводительных ветеринарных документов. Кроме кишечной инфекции выявляются такие опасные заболевания, как боррелиоз и лейкоз. На сегодняшний день, в связи с наличием в крови вируса лейкоза, девять тысяч животных по области подлежат замене, среди них телята, которые выращиваются для промышленной обработки. Заражение чаще всего происходит во время выкармливания животных молоком больных коров. Неблагополучными районами по заражению коров лейкозом являются Порховский, Островский, Новоржевский, Пушкиногорский. Вирус опасен для людей. Все молочные продукты должны быть термически обработаны перед употреблением.

Марина Михайлова