Побывать в Средневековье смогли участники и гости фестиваля «Исаборг»

Юбилейный, десятый фестиваль "Исаборг" прошел в старом Изборске. Он посвящен ранней средневековой культуре и истории. На площадке Труворова городища - месте первого поселения славян-кривичей - раскинулся настоящий лагерь «эпохи викингов». В шатрах под открытым небом поселились воины, купцы и ремесленники.
На фестивале представлены древние славянские, финно-угорские, скандинавские, аланские, ирландские костюмы. Зрители увидели древние настольные игры и развлечения с мячом, военные тренировки и забавы с метанием копий и стрельбой из лука. Жители лагеря учили всех желающих средневековым ремеслам и промыслам: изготовлению глиняной и деревянной посуды, обработке кости и рога, ткачеству, шитью, вязке и плетению. Гости фестиваля увидели, как в древности красили ткани, изготавливали украшения из кости и металла. Реконструкторы из Таллина привезли большой набор средневековых настольных игр. Энтузиасты движения «Living history» раскрыли секреты повседневной жизни конца IX- начала XI веков. В программе «стрелковой площадки», представляющей собой специальный тир прошла демонстрация древнего стрелкового оружия, знакомство с устройством лука и арбалета.
На «средневековой ферме» взрослые и дети увидели животных, которых человек приручил еще в древности. На площадке псковских археологов попробовали свои силы в исследовании культурного слоя и фиксации обнаруженных находок. Украшали фестиваль гости из Санкт-Петербурга - ансамбль старинной музыки «Трикветрум». Средневековые менестрели с волынками и барабанами задавали празднику задорный ритм. Гости угощались элем и изборскими пряниками.
Марина Михайлова
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Июль 2017
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