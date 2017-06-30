Празднование Дня Себежского края состоится в эту субботу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 18:36

День Себежского края отметят в эту субботу. Празднование посвящено девяностолетию образования Себежского района и двадцатипятилетию восстановления Федеральной пограничной службы на Себежских рубежах. В одиннадцать часов состоится торжественный митинг, после - парад и показательные выступления десантников псковской 76-й дивизии.

В планах, если не подведет погода, парусная регата, праздничный концерт и флешмоб. Торжественные мероприятия пройдут с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой

Алина Толкачева