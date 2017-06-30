logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Празднование Дня Себежского края состоится в эту субботу

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 18:36

День Себежского края отметят в эту субботу. Празднование посвящено девяностолетию образования Себежского района и двадцатипятилетию восстановления Федеральной пограничной службы на Себежских рубежах. В одиннадцать часов состоится торжественный митинг, после - парад и показательные выступления десантников псковской 76-й дивизии.

В планах, если не подведет погода, парусная регата, праздничный концерт и флешмоб. Торжественные мероприятия пройдут с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой

Алина Толкачева

SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Kinza
Авто-трэвл
соавтор
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Россия 1
Россия 24
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2