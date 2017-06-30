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Договор о сотрудничестве Псковской области с республикой Беларусь был подписан сегодня на Форуме регионов

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 18:26

Договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписала администрация Псковской области с республикой Беларусь. Церемония состоялась сегодня в Москве в рамках Форума регионов России и Белоруссии. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Турчак и заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

Стороны договорились о создании необходимых условий для осуществления деятельности совместных предприятий. Андрей Турчак предложил провести 6-й Форум регионов в нашей области. Отмечу, что Псковщина и Беларусь - давние стратегические партнёры. Товарооборот между нами в прошлом году составил более ста пятнадцати миллионов долларов.

Надежда Прыгина

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