Из-за сильного дождя затопило несколько псковских улиц

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 18:13

В Пскове сегодня несколько участков улиц оказались затопленными из-за сильного дождя. Уже привычная лужа образовалась на перекрёстке улиц Киселёва и Розы Люксембург. Здесь залиты все пешеходные переходы. Автомобили снижают скорость, чтобы не обрызгать прохожих. Потоп и на улице Балтийской, здесь вода блокировала автобусную остановку на половине дороги. Залита проезжая часть и тротуар на участке Гоголя и Текстильной.

Иван Павлов