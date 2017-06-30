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Из-за сильного дождя затопило несколько псковских улиц

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 18:13

В Пскове сегодня несколько участков улиц оказались затопленными из-за сильного дождя. Уже привычная лужа образовалась на перекрёстке улиц Киселёва и Розы Люксембург. Здесь залиты все пешеходные переходы. Автомобили снижают скорость, чтобы не обрызгать прохожих. Потоп и на улице Балтийской, здесь вода блокировала автобусную остановку на половине дороги. Залита проезжая часть и тротуар на участке Гоголя и Текстильной.

Иван Павлов

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