logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Вопросы экологии обсудили сегодня за Круглым столом фестиваля «Река Великая»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 18:00

Ежегодный международный фестиваль "Река Великая" стартовал сегодня в Опочке. В этом году основными темами официальной части фестиваля стали экология, традиции, бизнес. За Круглым столом участники, а в их числе представители соседствующих с нашим регионом государств - Республики Беларусь и Латвии, - обсудили перспективы международного сотрудничества как в решении актуальных вопросов экологической безопасности, так и в развития экотуризма.

В работе Круглого стола также принял участие депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Александр Козловский. Особое внимание, подчеркнул депутат, в решении экологических проблем следует уделить несанкционированным свалкам, а также утилизации в регионе бытовых и промышленных отходов. По его словам, комитет по экономике уже рассматривает вопрос создания мусоросжигающих заводов на территории Псковской области. Однако, отметил депутат, привлекать общественность для сбора мусора все-равно будет необходимо.

Светлана Константинова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Kinza
Россия 1
Россия 24
Авто-трэвл
соавтор
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2