Вопросы экологии обсудили сегодня за Круглым столом фестиваля «Река Великая»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 18:00

Ежегодный международный фестиваль "Река Великая" стартовал сегодня в Опочке. В этом году основными темами официальной части фестиваля стали экология, традиции, бизнес. За Круглым столом участники, а в их числе представители соседствующих с нашим регионом государств - Республики Беларусь и Латвии, - обсудили перспективы международного сотрудничества как в решении актуальных вопросов экологической безопасности, так и в развития экотуризма.

В работе Круглого стола также принял участие депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Александр Козловский. Особое внимание, подчеркнул депутат, в решении экологических проблем следует уделить несанкционированным свалкам, а также утилизации в регионе бытовых и промышленных отходов. По его словам, комитет по экономике уже рассматривает вопрос создания мусоросжигающих заводов на территории Псковской области. Однако, отметил депутат, привлекать общественность для сбора мусора все-равно будет необходимо.

Светлана Константинова