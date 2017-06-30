Полигона ТБО в Карамышевской волости не будет

Два новых проекта по обращению с отходами рассмотрели сегодня участники комисcии по ТБО при администрации области. Одна из компаний предложила установить в нашей области экобоксы для сбора батареек и ртутных ламп, которые нужно утилизировать отдельно от обычных отходов. А великолукское предприятие «Экоальянс» разработало схему сбора отходов в южной части области.
В Опочке и Бежаницах она предлагает строить мусороперегрузочные станции, а все отходы свозить на полигон под Великими Луками. Здесь сортировать и отправлять в переработку. В северной части области не планируется возводить полигон в Карамышевской волости - заявил заместитель губернатора Александр Кузнецов. Против этого строительства активно выступали местные жители: полигон располагался бы недалеко от нескольких деревень. По словам Александра Кузнецова, инвестор не произвел нужных экологических изысканий и не провел публичных слушаний в установленный срок, поэтому Карамышевская волость как место размещения полигона больше рассматриваться не будет.
Иван Павлов
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