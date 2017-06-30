Речной порт Пскова – каким он был? И как обстоят дела с речным сообщением в городе сейчас? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 3 июля с 7.20

Не многие псковичи помнят, что когда-то и в нашем городе был свой речной порт. «Комета», «Вихрь», «Метеор», «Полесье», «Беларусь», «Чайка», «Спутник», «Ракета» - для молодых людей эти названия вряд ли о чем-то говорят, однако старшее поколение помнит скоростные суда, которые ходили по реке Великой.
О том, как жил речной порт Пскова и как сегодня обстоят дела с речным сообщением, поговорим в эфире «Стартовой площадки» с нашими гостями: организатором международной научно-практической конференции «Эра Пароходов» Дмитрием Фёдоровым, доцентом кафедры педагогики и социальной работы ПсковГУ Борисом Борисовым, и председателем псковской региональной общественной организации «Историческая память» Павлом Дроздовым.
Слушайте 3 июля с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
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