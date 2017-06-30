Фильм «Наш человек в Кампене (за кадром Ганзейских дней)» смотрите сегодня (30 июня) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 15:03

Как псковская делегация на Ганзе в голландском Кампене побывала… Что делают на крышах Кампена коровы? Почему, прокатившись на голландском автобусе, хочется стать велосипедистом? И какой местный деликатес произвел неизгладимое впечатление на псковичей?

Об этом и не только узнаете в программе Виталия Михайлова «Наш человек в Кампене (за кадром Ганзейских дней)».

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