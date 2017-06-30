Фильм «Наш человек в Кампене (за кадром Ганзейских дней)» смотрите сегодня (30 июня) на канале «Россия 24» в 19.45

Как псковская делегация на Ганзе в голландском Кампене побывала… Что делают на крышах Кампена коровы? Почему, прокатившись на голландском автобусе, хочется стать велосипедистом? И какой местный деликатес произвел неизгладимое впечатление на псковичей?
Об этом и не только узнаете в программе Виталия Михайлова «Наш человек в Кампене (за кадром Ганзейских дней)».
Смотрите сегодня на телеканале «Россия 24» в 19.45
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2