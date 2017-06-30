В ногу со временем: чем отличается новая школа в Борисовичах от школ старого образца?

В Пскове завершается обустройство новой школы в микрорайоне Борисовичи. Это первая за двадцать шесть лет школа, которая строится в нашей области с нуля. За это время стандарты и требования к таким зданиям сильно изменились, поэтому новая школа сильно отличается от существующих. Она просторнее и с окнами большего размера.
Иван Павлов, Юрий Ильин
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Июнь 2017
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