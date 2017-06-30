Хозяина собаки, напавшей на слепую девочку в Павшино, обязали выплатить более ста тысяч рублей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 12:01

Псковский городской суд признал виновным хозяина собаки, которая в январе покусала двух детей в деревне Павшино. Семье пострадавших мужчина обязан будет возместить моральный ущерб в размере ста с лишним тысяч рублей. Также ему назначен штраф в тысячу рублей за ненадлежащее содержание собаки и выгул животного без поводка и намордника. Об этом нам рассказала адвокат пострадавшей стороны Ольга Кутузова.

Напомним, в январе кавказская овчарка напала на сестер, которые выходили из двора своего дома. Старшую - сторожевой пёс укусил за руку, а младшей - четырёхлетней слепой от рождения девочке - прокусил ногу. Хозяин собаки, сосед семьи пострадавших, не признавал себя виновным и утверждал, что дети поранились сами. После происшествия мужчина написал заявление в органы опеки и попросил проверить якобы неблагополучную семью. Кроме того, по словам пострадавших, сосед, бывший сотрудник ГАИ, ссылался на свои связи и угрожал им.

Ирина Коваленко

