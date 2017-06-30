logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Хозяина собаки, напавшей на слепую девочку в Павшино, обязали выплатить более ста тысяч рублей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 12:01

Псковский городской суд признал виновным хозяина собаки, которая в январе покусала двух детей в деревне Павшино. Семье пострадавших мужчина обязан будет возместить моральный ущерб в размере ста с лишним тысяч рублей. Также ему назначен штраф в тысячу рублей за ненадлежащее содержание собаки и выгул животного без поводка и намордника. Об этом нам рассказала адвокат пострадавшей стороны Ольга Кутузова.

Напомним, в январе кавказская овчарка напала на сестер, которые выходили из двора своего дома. Старшую - сторожевой пёс укусил за руку, а младшей - четырёхлетней слепой от рождения девочке - прокусил ногу. Хозяин собаки, сосед семьи пострадавших, не признавал себя виновным и утверждал, что дети поранились сами. После происшествия мужчина написал заявление в органы опеки и попросил проверить якобы неблагополучную семью. Кроме того, по словам пострадавших, сосед, бывший сотрудник ГАИ, ссылался на свои связи и угрожал им.

Ирина Коваленко
 

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Хлебосол
соавтор
Россия 24
Радио России Радио Маяк
Kinza
Россия 1
Витрум
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2