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Сегодня в Опочке откроется международный фестиваль «Река Великая»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 11:46

Фестиваль продлится два дня. На празднике ждут гостей разных возрастов. Кроме деловой части в программе - мастер-классы народных умельцев, ярмарка, театрализованные представления, спортивные соревнования, концерты и дискотеки. Посвящён фестиваль возрождению и развитию исторических традиций Северо-Запада, а также сохранению добрососедских отношений с жителями приграничья.

Надежда Прыгина

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