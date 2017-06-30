Сегодня в Опочке откроется международный фестиваль «Река Великая»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 11:46

Фестиваль продлится два дня. На празднике ждут гостей разных возрастов. Кроме деловой части в программе - мастер-классы народных умельцев, ярмарка, театрализованные представления, спортивные соревнования, концерты и дискотеки. Посвящён фестиваль возрождению и развитию исторических традиций Северо-Запада, а также сохранению добрососедских отношений с жителями приграничья.

Надежда Прыгина