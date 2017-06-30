Сегодня в Опочке откроется международный фестиваль «Река Великая»

Фестиваль продлится два дня. На празднике ждут гостей разных возрастов. Кроме деловой части в программе - мастер-классы народных умельцев, ярмарка, театрализованные представления, спортивные соревнования, концерты и дискотеки. Посвящён фестиваль возрождению и развитию исторических традиций Северо-Запада, а также сохранению добрососедских отношений с жителями приграничья.
Надежда Прыгина
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2