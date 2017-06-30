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В Пскове открылась юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 11:33

Юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове. В выставочном зале Союза художников можно увидеть его картины разных периодов. Это портреты, натюрморты, много деревенских пейзажей и целый ряд работ о жизни города на Ловати, его военной и послевоенной истории. Одни из последних работ - современные портреты строителей путепровода.

Кроме того, на выставке можно увидеть изображения обычных великолучан. Особое место среди них занимают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктория Писукова

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