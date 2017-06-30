В Пскове открылась юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова

Юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове. В выставочном зале Союза художников можно увидеть его картины разных периодов. Это портреты, натюрморты, много деревенских пейзажей и целый ряд работ о жизни города на Ловати, его военной и послевоенной истории. Одни из последних работ - современные портреты строителей путепровода.
Кроме того, на выставке можно увидеть изображения обычных великолучан. Особое место среди них занимают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Виктория Писукова
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Июнь 2017
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