В Пскове открылась юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.06.2017 11:33

Юбилейная выставка великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове. В выставочном зале Союза художников можно увидеть его картины разных периодов. Это портреты, натюрморты, много деревенских пейзажей и целый ряд работ о жизни города на Ловати, его военной и послевоенной истории. Одни из последних работ - современные портреты строителей путепровода.

Кроме того, на выставке можно увидеть изображения обычных великолучан. Особое место среди них занимают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктория Писукова