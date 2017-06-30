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Нужны ли обязательные уроки шахмат в школах? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» в пятницу (30 июня) с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.06.2017 10:58

Нужны ли обязательные уроки шахмат в школах? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» в пятницу (30 июня) с 17.051 июля в Опочке откроется Всероссийский центр подготовки преподавателей шахмат. Средства на реализацию проекта на базе местной гимназии выделил "Фонд Тимченко". Это будет способствовать развитию шахмат в регионе, которые и так преподаются в наших школах с 4 класса.

Каковы успехи псковичей на полях шахматных баталий, и вырастут ли на Псковской земле новые Карповы и Карякины? Обсуждаем на радиостанции «Маяк-Псков» в «Шоу вежливых людей» в пятницу, 30 июня, с 17:05. Телефон прямого эфира: 66-27-47


 

 
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