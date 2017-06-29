Идею создания кооператива «Своё» поддержали более десяти сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 21:00

Инициативу создания сельско-хозяйственного потребительско-сбытового кооператива "Своё" уже поддержали более десяти сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств региона. Планы и перспективы развития нового совместного предприятия обсудили сегодня на Круглом столе представители общественного движения "Своё" совместно с местными аграриями.

Чтобы рассчитывать на субсидии, кооператив должен существовать не менее года и не менее семидесяти процентов от своей выручки получать от перерабатывающей или сбытовой деятельности. В перспективе - создание единого для псковских аграриев селекционного и логистического центров. А также возрождение традиционного для Псковщины льноводства - проект, способный выйти, в том числе, и на федеральный уровень.

Надежда Прыгина