О правилах безопасности узнали сегодня дети из лагеря им. Космонавтов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 22:54

Сегодня в лагере имени Космонавтов прошёл День безопасности. Сотрудники МЧС и энергетики познакомили детей с правилами пожарной и электробезопасности и поведения на воде. Дети приняли участие в очередном этапе конкурса "Я и пожарная безопасность". Они попробовали свои силы в пожарной эстафете. Такие дни безопасности в этом сезоне пройдут во всех лагерях области.

Иван Павлов, Александр Калинин