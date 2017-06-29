logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

О правилах безопасности узнали сегодня дети из лагеря им. Космонавтов

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 22:54

Сегодня в лагере имени Космонавтов прошёл День безопасности. Сотрудники МЧС и энергетики познакомили детей с правилами пожарной и электробезопасности и поведения на воде. Дети приняли участие в очередном этапе конкурса "Я и пожарная безопасность". Они попробовали свои силы в пожарной эстафете. Такие дни безопасности в этом сезоне пройдут во всех лагерях области.

Иван Павлов, Александр Калинин

SocButtons v1.5

Новости

Россия 1
соавтор
Kinza
Радио России Радио Маяк
Россия 24
Хлебосол
Витрум
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2