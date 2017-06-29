Кто обеспечивает чистоту улиц и приводит в порядок дороги Пскова?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 22:17

Около сорока единиц техники и оборудования и более ста человек день и ночь обеспечивают чистоту и приводят в порядок дорожную инфраструктуру, тротуары и зелёные зоны в центре Пскова и на Завеличье. Содержанием этих районов по заключённым муниципальным контрактам занимаются фирмы "УДС Псков" и "Технодор".

Иван Павлов, Владимир Шагапов