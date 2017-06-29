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Кто они – люди, отвечающие за изоляцию преступников и нашу безопасность? Выясняем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 июня с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 16:38

Кто они – люди, отвечающие за изоляцию преступников и нашу безопасность? Выясняем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 июня с 7.20 В День профессионального праздника сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы беседуем с начальником отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, подполковником внутренней службы – Денисом Красносельским. Кто они – люди, отвечающие за изоляцию преступников и нашу безопасность?

Слушайте 30 июня с 7:20 в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков". Телефон прямого эфира 66-27-47

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