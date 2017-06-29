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Создание «зеленого пояса» вокруг Пскова и другие экологические вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (29 июня) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 16:17

Создание «зеленого пояса» вокруг Пскова и другие экологические вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (29 июня) в 18.10Активисты ОНФ обсудили вопрос создания "зеленого пояса" вокруг Пскова. С января 2017 г. вступил в силу федеральный закон о создании лесопарковых "зеленых поясов". Он призван защитить леса вокруг городов от вырубки и застройки.

О том, каких результатов уже добились активисты ОНФ Псковской области в сфере экологии, какие есть трудности и перспективы, поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (29 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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