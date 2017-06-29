Ветераны, школьники и администрация Пскова почтили память партизан и подпольщиков минутой молчания

Память партизан и подпольщиков в Пскове сегодня почтили минутой молчания. В торжественном митинге, посвященном годовщине партизанского движения в Псковском крае, приняли участие ветераны, а также представители городской администрации и учащиеся псковских школ. Псков был оккупирован в первые недели войны, и тогда же начали организовываться партизанские отряды.
В годы фашистской оккупации на территории Псковского края действовали 29 партизанских бригад. Центром псковского партизанского движения стал Дедовический район. Одним из самых значимых эпизодов деятельности псковских партизан стала доставка обоза с продовольствием в блокадный Ленинград.
Ольга Волкова
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