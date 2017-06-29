Ветераны, школьники и администрация Пскова почтили память партизан и подпольщиков минутой молчания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 14:44

Память партизан и подпольщиков в Пскове сегодня почтили минутой молчания. В торжественном митинге, посвященном годовщине партизанского движения в Псковском крае, приняли участие ветераны, а также представители городской администрации и учащиеся псковских школ. Псков был оккупирован в первые недели войны, и тогда же начали организовываться партизанские отряды.

В годы фашистской оккупации на территории Псковского края действовали 29 партизанских бригад. Центром псковского партизанского движения стал Дедовический район. Одним из самых значимых эпизодов деятельности псковских партизан стала доставка обоза с продовольствием в блокадный Ленинград.

Ольга Волкова