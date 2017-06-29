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Псковский симфонический оркестр завершит юбилейный сезон «Испанскими мотивами»

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 14:35

«Испанские мотивы» сегодня завершат очередной филармонический сезон в Пскове. Концерт пройдёт вечером в БКЗ. Прозвучат «Испанская симфония» Эдуарда Лало, «Кармен» Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля. Вместе с нашими музыкантами выступит известный столичный скрипач и дирижёр Илья Гайсин. Для Псковского симфонического оркестра этот сезон ̶   юбилейный. В этом году коллективу исполнилось двадцать лет.

Татьяна Борисова

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