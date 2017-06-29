День партизан и подпольщиков отметят в Пскове торжественным митингом

Сегодня в России День партизан и подпольщиков. В Пскове дату отметят торжественным митингом на площади Победы. Центр партизанства на Псковщине - Дедовичский район. Партизанский край занимал без малого десять тысяч квадратных километров и насчитывал четыреста сёл и деревень. Центром была деревня Круглово, где размещалась Дедовичская тройка по восстановлению Советской власти в тылу врага. Партизаны вели разведку, передавали данные частям Советской Армии, уничтожали вражеских солдат и офицеров, взрывали мосты и склады с боеприпасами.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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