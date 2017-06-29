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Псковский Детский фонд ищет волонтеров для передачи вещей нуждающимся в районы области

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 11:15

Посылки из псковского Детского фонда невозможно отправить адресатам из-за проблем с транспортом. Фонд ищет волонтеров, которые могли бы взять на себя доставку вещей в районы. На складе фонда – огромное количество одежды, обуви, предметов, необходимых семьям с детьми, но возможности передать их нуждающимся людям просто нет.

Представители районных центров социального обслуживания приезжают редко, как правило – не целенаправленно, а с оказией. Машины у них маленькие, и забрать на них сразу все нельзя. Вещи продолжают копиться на складе. Особенно остро в помощи Детского фонда нуждаются жители Красногородского, Новоржевского и Новосокольнического районов.

Ольга Волкова

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