logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

Около двух лет семья не может получить оплаченную штукатурку из строительного магазина

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 11:57

Уже около двух лет семья Захаркевич из Псковского района пытается получить от строительного магазина штукатурку. Общая стоимость товара - более сорока тысяч рублей. Деньги пенсионеры заплатили, а вот материалов до сих пор не получили. Уже прошло несколько судов, решения которых, по словам главы семейства, не исполняются.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн, Александр Калинин

SocButtons v1.5

Новости

Kinza
Радио России Радио Маяк
Россия 1
Авто-трэвл
Хлебосол
соавтор
Витрум
Россия 24
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2