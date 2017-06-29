Около двух лет семья не может получить оплаченную штукатурку из строительного магазина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 11:57

Уже около двух лет семья Захаркевич из Псковского района пытается получить от строительного магазина штукатурку. Общая стоимость товара - более сорока тысяч рублей. Деньги пенсионеры заплатили, а вот материалов до сих пор не получили. Уже прошло несколько судов, решения которых, по словам главы семейства, не исполняются.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн, Александр Калинин