Около двух лет семья не может получить оплаченную штукатурку из строительного магазина

Уже около двух лет семья Захаркевич из Псковского района пытается получить от строительного магазина штукатурку. Общая стоимость товара - более сорока тысяч рублей. Деньги пенсионеры заплатили, а вот материалов до сих пор не получили. Уже прошло несколько судов, решения которых, по словам главы семейства, не исполняются.
Виктория Парфёнова, Василий Нордэн, Александр Калинин
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Июнь 2017
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