Псковский областной театр кукол ищет новое помещение

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 11:50

Псковский областной театр кукол ищет замену своему прежнему помещению. Как сообщили в театрально-концертной дирекции, сейчас рассматриваются несколько вариантов. Один из самых подходящих ̶ здание бывшего филологического факультета ПсковГУ на улице Некрасова. Здесь театру отведут часть первого этажа и зрительский зал, тем не менее, ремонт и приспособление помещений всё равно потребуются.

Искать варианты руководство дирекции будет примерно до сентября. Один из них уже отмели. Так, в конце прошлого года кукольников хотели перевезти в соседнее от Дома Батова помещение ̶ на Конную, 2, но там условия не устроили артистов. Добавим, что после переезда здание, в котором театр обитает сейчас, будет передано в пользование другой организации.

Татьяна Борисова

