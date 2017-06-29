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Псковский областной театр кукол ищет новое помещение

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 11:50

Псковский областной театр кукол ищет замену своему прежнему помещению. Как сообщили в театрально-концертной дирекции, сейчас рассматриваются несколько вариантов. Один из самых подходящих ̶  здание бывшего филологического факультета ПсковГУ на улице Некрасова. Здесь театру отведут часть первого этажа и зрительский зал, тем не менее, ремонт и приспособление помещений всё равно потребуются.

Искать варианты руководство дирекции будет примерно до сентября. Один из них уже отмели. Так, в конце прошлого года кукольников хотели перевезти в соседнее от Дома Батова помещение  ̶  на Конную, 2, но там условия не устроили артистов. Добавим, что после переезда здание, в котором театр обитает сейчас, будет передано в пользование другой организации.

Татьяна Борисова
 

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